Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çağrıda bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Melahat Ersoy
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Meral Akşener çağrıda bulunmuştu! Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masanın 12’nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’a “Millet sizi göreve çağırıyor” diye seslendi. Akşener'in açıklamalarından sonra, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İRADESİ DIŞINDA HAREKET ETMEYECEĞİZ"

Mansur Yavaş, “Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.” ifadelerini kullandı.

"MİLLET İTTİFAKI'NIN EKSİLMEDEN BÜYÜYECEĞİNE ŞÜPHEM YOK"

Ekrem İmamoğlu ise söz konusu açıklama için “Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur” ifadelerine yer verdi.

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