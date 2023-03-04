4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre 4 Mart 2023 Cumartesi günü Çanakkale ve çevresinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ulaşımda aksamalara neden olabilirken, su baskınına karşı dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulundu. İşte il il Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminleri...

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4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Isparta, Burdur, Kars, Erzincan, Ardahan çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin üzerinde, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara Ulaşımda aksamlar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması,, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya ve Karaman hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece ve sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.

ELAZIĞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, kuzey kesimleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

4 Mart 2023 Cumartesi Hava Durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il uyardı! Sel ve su baskınına dikkat!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde Toz Taşınımı beklenmektedir.

ADIYAMAN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

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