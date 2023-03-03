CHP'de İmamoğlu-Yavaş krizi! Ortak bildiriye imza atmadılar

CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısının ardından 11 büyükşehir belediye başkanının imza atacağı ortak bir metin hazırlandı. Şu ana kadar 9 belediye başkanının onay verdiği metne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın onay vermediği iddia edildi.

AKŞENER'E SERT İFADELER KULLANILDI İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından kulislerde CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak açıklama hazırlığına başladığı iddiaları yer almaya başladı. Yapılan iddialara göre, genel merkez tarafından hazırlanan metinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik destek ifadeleri yer alırken, Akşener’i de eleştiren sert ifadelere yer verildi.

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2 BAŞKAN ONAY VERMEDİ

11 başkandan 9’unun metne onay verdiği ancak metindeki sert ifadeler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın metne onay vermediği öne sürüldü.