CHP'de İmamoğlu-Yavaş krizi! Ortak bildiriye imza atmadılar

CHP'li belediye başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu için ortak metin hazırlandığı, 9 başkandan onay çıktığı ancak Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın henüz onay vermediği iddia edildi.

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CHP'de İmamoğlu-Yavaş krizi! Ortak bildiriye imza atmadılar

CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısının ardından 11 büyükşehir belediye başkanının imza atacağı ortak bir metin hazırlandı. Şu ana kadar 9 belediye başkanının onay verdiği metne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın onay vermediği iddia edildi.

CHP'de İmamoğlu-Yavaş krizi! Ortak bildiriye imza atmadılarCHP'de İmamoğlu-Yavaş krizi! Ortak bildiriye imza atmadılar

AKŞENER'E SERT İFADELER KULLANILDI İDDİASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından kulislerde CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının ortak açıklama hazırlığına başladığı iddiaları yer almaya başladı. Yapılan iddialara göre, genel merkez tarafından hazırlanan metinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik destek ifadeleri yer alırken, Akşener’i de eleştiren sert ifadelere yer verildi.

CHP'de İmamoğlu-Yavaş krizi! Ortak bildiriye imza atmadılar

2 BAŞKAN ONAY VERMEDİ

11 başkandan 9’unun metne onay verdiği ancak metindeki sert ifadeler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ın metne onay vermediği öne sürüldü.

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