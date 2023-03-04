Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li Belediye Başkanları ile bir araya geldi! İşte ilk kare!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamaları sonrası Millet İttifakı karışmış Akşener ise açıklamalarda bulunmuştu. Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı göreve çağırdığını belirtmişti. Ankara Belediye Başkanı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacaklarını belirtmişlerdi. Yapılan açıklamalar sonrası Belediye başkanları ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi bir araya geldi. O görüşme sonrası ise ilk kareler geldi.

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CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI İLE BİR ARADA

Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş deprem bölgesindeki çalışmalar sebebiyle toplantıya katılmadı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş toplantının ardından Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.