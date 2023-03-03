Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Akşener'in dikkat çeken açıklamalarından sonra konuştu. Kılıçdaroğlu, "Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından sonra konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili halkım, biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim Sofrası’ndan bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız

"AMAÇ GÜZEL BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAKTI"

Çünkü amaç sadece ceberruh sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığınızı da görmedik.

"BEN BU SAATTEN SONRA DEĞİŞMEM, BİRLEŞTİRİRİM"

Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler... Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız

"BİZ SORUMLU DAVRANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Umudum, niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için, ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan’ı da, Erdoğan’ın propaganda makinasını da yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz.”

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