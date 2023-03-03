Akşener masadan ayrılmıştı! AK Parti'den 6'lı masa açıklaması geldi: "Hepsi birlikte tarih oluyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HEPSİ BİRLİKTE TARİH OLUYOR"

Yazıcı, Akşener'in masadan ayrılmasına şaşırmadığını belirterek: "Hiç şaşırmadım kurulduğu andan itibaren süreçlerde 6'lı masa ile ilgili çok şey söylendi. Bir ayağı yok, yamuk duruyor, devrilecek dendi. Bu süreçler beklenir gibiydi. Dünkü imzalanan bir protokol üzerinde çok tartışmalar yaşandı, acayip yorumlar da yapıldı. Ama belli ki bir sorun yaşanmış. İyi Parti kendi görüşünde ısrar etmiş ve bugün de masayı tamamen devirdi. Bunun yürümesi mümkün gözükmüyordu. En çok övündükleri konularda çok değişik görüşlerde bir araya gelen partilerin bir araya gelip ortak projeler üretmesi, politikalar belirlemesi hep birlikte masanın iradesiyle aday belirleneceği şeklindeydi. Bunların bir üretim yapacaklarına inanmamıştık. Onu da bugün itibari ile gördük. Yani Sayın Akşener ifadesinde 'tarih yazacağız' dedi ama herhalde hepsi birlikte tarih oluyor gibi geldi bana" ifadelerini kullandı.

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"AZİZ MİLLETİMİZ BAŞKAN ERDOĞAN'I YENİDEN CUMHURBAŞKANI SEÇECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak bir adayın kolay bulunamayacağını sözlerine ekleyen Yazıcı, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bir vizyonu olan dünya lideri konumundaki Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak bir aday bulmak kolay bir şey mi? İşte bulamadılar. Ve masanın ayağı koptu dağıldı. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde aziz milletimiz Başkan Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçecek. Güçlü Türkiye'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız."