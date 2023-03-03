Muharrem İnce, Akşener'e destek çıktı! "Ben cumhurbaşkanı adayıyım, Akşener gelsin başbakan olsun"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yapılan 6 masa toplantısından sonra İYİ Partili yöneticilerle bir araya geldi. Akşener, bugün Ankara'da Millet ittifakı görüşmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Meral Akşener masadan ayrıldığını belirterek "Biz yokuz" dedi.
"AKŞENER BAŞBAKAN OLSUN"
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, TV100 yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altılı masanın dağılmasına ilişkin konuşan İnce, "Adam 20 senedir kazanıyor, aptallık yapılırsa adama yeniden kazandırılır. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Akşener gelsin başbakan olsun" ifadelerini kullandı.