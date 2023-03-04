Kocaeli'de bir sürücü "dur" ihtarına uymadı bir polisi şehit etti!

Koaceli'nin Çayırova ilçesinde ekiplerin trafik uygulamasında Dur ihtarına uymayan bir sürücü polis memuru Hıdır Çolak'a çarparak kaçtı. Olay sonrası ağır yaralanan polis memuru 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

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Kocaeli'de bir sürücü "dur" ihtarına uymadı bir polisi şehit etti!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde 23 Şubat'ta, polis ekipleri cadde üzerinde trafik uygulaması gerçekleştirdikleri sırada 34 DVP 390 plakalı hafif ticari araç sürücüsü O.U., polisin "Dur" ihtarına uymadı.

Kocaeli'de bir sürücü "dur" ihtarına uymadı bir polisi şehit etti!

8 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Uyarıya aldırış etmeyen araç hızlanarak, önce trafik polisi Hıdır Canoluk'a, ardından polis aracına çarparak olay yerinden kaçtı. Polislerin araştırması neticesinde yakalanan O.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sonrası ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memuru Canoluk, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Hıdır Canoluk için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde yarın saat 09.00'da tören düzenleneceği öğrenildi.

Kocaeli'de bir sürücü "dur" ihtarına uymadı bir polisi şehit etti!

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