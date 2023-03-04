Kocaeli'de bir sürücü "dur" ihtarına uymadı bir polisi şehit etti! Koaceli'nin Çayırova ilçesinde ekiplerin trafik uygulamasında Dur ihtarına uymayan bir sürücü polis memuru Hıdır Çolak'a çarparak kaçtı. Olay sonrası ağır yaralanan polis memuru 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.