Adıyaman'da deprem kayayı ortadan ikiye ayırdı! Evin üstüne devrildi!

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler meydana geldi. Yaşanan deprem felaketinde 11 il etkilendi. Etkilenen en önemli şehirlerden birisi d e Adıyaman olurken bölgeden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

EVE ÇARPTI ORTADAN İKİYE AYRILDI!

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eski Kahta köyünde tonlarca ağırlıktaki büyük bir kaya parçası, artçı sarsıntılarla hareket ederek Hacı Bulgur'a ait tek katlı eve çarparak ortadan ikiye ayrıldı. Kayanın çarpmasıyla evde hasar oluşurken, eve çıkan yol da düşen parçalar nedeniyle kapandı.

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GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASINI İSTİYOR

Ev sahibi Hacı Bulgur ise yaşananlar ile ilgili, "Kaya, depremden sonra ağır çatlaklar verdi. İlk depremin olduğu gece, büyük bir parça evimin üstüne düşünce annemle kaçtım. Depremin ardından sekizinci, dokuzuncu gün taş ikiye ayrılmış. Biz, o sırada ablamdaydık. Gelince gördüm ki büyük felaket olmuş, kayanın evime çarptığını gördüm. Kaya, daha da aşağıya yuvarlansaydı birçok evi yerle bir ederdi." belirtti. Ayrıca kayanın riskli bir durumda olduğunu ifade ederek gereken önlemlerin alınmasını istediğini belirtti.

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