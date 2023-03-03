Hatay'da yeni mucize! 25 gün sonra bir köpek enkaz altından sağ kurtarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin 25. gününde enkaz çalışmalarında ses alan Erzurum AFAD ekibi, bir köpeği sağ çıkardı.

Melahat Ersoy
Editör
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Hatay'da yeni mucize! 25 gün sonra bir köpek enkaz altından sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için deprem bölgesine giden Erzurum AFAD ekipleri, Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'da yeni mucize! 25 gün sonra bir köpek enkaz altından sağ kurtarıldı

AFAD KORUMA ALTINA ALDI

Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından bir sevindirici haber daha geldi. Depremin 25. gününde Erzurum AFAD ekipleri, bir köpeği enkaz altından sağ çıkardı. Enkaz altından çıkan köpeği Erzurum AFAD ekipleri koruma altına aldı.

Hatay'da yeni mucize! 25 gün sonra bir köpek enkaz altından sağ kurtarıldı

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