Kocaeli'de korkunç olay: Eve gelen annesi kanlar içinde buldu

Alınan bilgilere göre olay, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1574 Sokak üzerinde gerçekleşti. Kuryelik yaparak geçimini sağlayan Mehmet C. isimli şahıs, eşini ve çocuğun rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra evine döndü.
ANNESİ KANLAR İÇİNDE BULDU
Mehmet C.'nin evine gelen annesi, oğlunu başından silahla vurulmuş olarak kanlar içinde buldu. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALANDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı Mehmet C. ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİSLER İNTİHARDAN ŞÜPHELENİYOR
Silahı Mehmet C.’nin vurulduğu yerde bulan polis ekipler, şahsın intihar etmeye çalıştığı ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.