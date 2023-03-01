Kocaeli'de korkunç olay: Eve gelen annesi kanlar içinde buldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eşini ve çocuğunu rehabilitasyon merkezine bıraktıran sonra evine gelen şahıs annesi tarafından başından vurulmuş halde ağır yaralı bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Kocaeli'de korkunç olay: Eve gelen annesi kanlar içinde buldu

Alınan bilgilere göre olay, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1574 Sokak üzerinde gerçekleşti. Kuryelik yaparak geçimini sağlayan Mehmet C. isimli şahıs, eşini ve çocuğun rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra evine döndü.

ANNESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Mehmet C.'nin evine gelen annesi, oğlunu başından silahla vurulmuş olarak kanlar içinde buldu. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de korkunç olay: Eve gelen annesi kanlar içinde buldu

AĞIR YARALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı Mehmet C. ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİSLER İNTİHARDAN ŞÜPHELENİYOR

Silahı Mehmet C.’nin vurulduğu yerde bulan polis ekipler, şahsın intihar etmeye çalıştığı ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de korkunç olay: Eve gelen annesi kanlar içinde buldu

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