Mermi yerine boncuk atan oyuncak silahla banka soymaya kalktı!

İstanbul Çekmeköy'de bir bankaya soymaya kalkan silahlı şüpheli, müşteri olarak bankaya gelen polis memuru sayesinde yakayı ele verdi. 131 bin 920 lira ve bin 300 Euro ile kaçmaya çalışan şüpheli kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Maskeli şüphelinin banka soymaya gerçek silah yerine oyuncak silahla geldiği anlaşıldı.

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Mermi yerine boncuk atan oyuncak silahla banka soymaya kalktı!

İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir bankaya giren silahlı şüpheli, ilk önce 43 yaşındaki güvenlik görevlisi C.O.L.'yi etkisiz hale getirdi. Ardından elindeki poşetle bankoya yönelerek, çalışanlardan poşeti parayla doldurmasını istedi. Para dolu çantayla beraber şüpheli bankadan koşarak kaçtı.

TESADÜF ESERİ BİR POLİS BANKADAYDI

Soygun esnasında eşi ve çocuğu ile hesap açtırmak için bankada bulunan Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 30 yaşındaki polis memuru M.S, kaçan şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu. Şüpheli kaçarken havaya ateş açarak "dur" ihtarında bulunan polis, mahalleli ve şüpheli arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şüpheli yaklaşık 500 metre sonra yakalanırken olay yerine kısa sürede polis ekipleri geldi.

Mermi yerine boncuk atan oyuncak silahla banka soymaya kalktı!

OYUNCAK SİLAHLA SOYGUNA KALKIŞTI

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bankadan çalınan 131 bin 920 lira ile bin 300 Euro ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğine getirilen 49 yaşındaki şüpheli soyguncu Muhammet D.'nin suç kaydı olmadığı tespit edildi. Şahsın olayda kullandığı silahın ise boncuk atan bir oyuncak tabanca olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mermi yerine boncuk atan oyuncak silahla banka soymaya kalktı!

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