İsrail'de göstericilere polisten sert müdahale! Netanyahu, göstericileri “anarşist” olarak nitelendirdi

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu protesto eden göstericilere polis müdahale etti.

Melahat Ersoy
Editör
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İsrail'de göstericilere polisten sert müdahale! Netanyahu, göstericileri “anarşist” olarak nitelendirdi

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Tel Aviv’de bir araya gelen yüzlerce kişi, ellerindeki İsrail bayrakları ile Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerine tepki gösterdi.

İsrail'de göstericilere polisten sert müdahale! Netanyahu, göstericileri anarşist olarak nitelendirdi

GÖSTERİCİLERDEN SERT SLOGANLAR

Göstericiler, “Utanç” , "Çoğunluğuz ve sokaklardayız", "Demokrasi" ve "İsrail diktatörlük değil, İsrail Macaristan değil" sloganları attı. Başkentteki bir anayolu trafiğe kapatan göstericilere polis sert şekilde müdahale etti. Göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası, tazyikli su ve atlı polisler kullanıldı. Gösterilerde kaç kişinin yaralandığı veya gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

İsrail'de göstericilere polisten sert müdahale! Netanyahu, göstericileri anarşist olarak nitelendirdi

"GÖSTERİ HAKKI ANARŞİ HAKKI DEĞİLDİR"

Bazı protestocular ise, geçmiş protestolarda olduğu gibi Margaret Atwood'un dünyaca ünlü “The Handmaid's Tale” adlı romanındaki hizmetçiler gibi uzun kırmızı elbiseler ve beyaz başörtüleri giyerek, Kudüs tren istasyonunda yargı reformuna tepki gösterdi. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Polise karşı şiddeti, yol kesmeyi veya kanun ihlalini kabul etmeyeceğiz. Gösteri hakkı anarşi hakkı değildir" dedi.

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