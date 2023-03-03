Japonya'da gençler intihar ediyor! 2022 yılında zirveyi gördü!

127 milyondan fazla nüfusa sahip Güneydoğu Asya'nın en gözde ülkelerinden olan Japonya yaşanan düşük doğum oranlarından sonra şimdilerde genç nüfusun intihar oranını açıkladı. Ülkede nüfusun giderek yaşlandığı tespit edilirken doğum oranlarının artmaması ülkede büyük bir endişe kaynağı olmaya başladı.

İNTİHAR ORANI TAVAN YAPTI!

Son olarak Japonya'da Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) genç nüfusun intihar oranını açıkladı. Japonya'da, intihar eden öğrencilerinin sayısının 2022'de şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

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MEXT verilerine göre ise geçen yıl ülke genelinde intihar eden öğrencilerinin sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 39 artarak 512'ye çıktı.

Buna göre 2022'deki oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

OKUL ÇAĞINDAKİ BİREYLERİN İNTİHAR ORANI ARTTI

Japonya'da 2022 yılında 17 ilkokul, 143 ortaokul, 352 lise öğrencisi intihar etti. Öğrenci intihar oranları yıl içinde en yüksek olarak, Haziran'da 60 ve Eylül'de 57 olarak kayda geçti. Japonya Eğitim Bakanlığının ise intihar oranının artmasındaki en büyük sebebi gelecek kaygısı ve akademik sorunlardan kaynaklandığını belirtti.