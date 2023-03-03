Japonya'da gençler intihar ediyor! 2022 yılında zirveyi gördü!

127 milyonluk bir nüfusa sahip olan Japonya bu yıl nüfus konusunda önemli araştırmalarda bulunuyor. Ülke genelinde yaşlı nüfusun artış gösterirken yenidoğan nüfusunun azalması ülke çapında büyük bir endişeye neden oldu. Gerekli adımlar atılırken gençlerin intihar oranı bu yıl en yüksek seviyeyi gördü.

YAYINLAMA
Google News
Japonya'da gençler intihar ediyor! 2022 yılında zirveyi gördü!

127 milyondan fazla nüfusa sahip Güneydoğu Asya'nın en gözde ülkelerinden olan Japonya yaşanan düşük doğum oranlarından sonra şimdilerde genç nüfusun intihar oranını açıkladı. Ülkede nüfusun giderek yaşlandığı tespit edilirken doğum oranlarının artmaması ülkede büyük bir endişe kaynağı olmaya başladı.

Japonya'da gençler intihar ediyor! 2022 yılında zirveyi gördü!

İNTİHAR ORANI TAVAN YAPTI!

Son olarak Japonya'da Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) genç nüfusun intihar oranını açıkladı. Japonya'da, intihar eden öğrencilerinin sayısının 2022'de şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

MEXT verilerine göre ise geçen yıl ülke genelinde intihar eden öğrencilerinin sayısı, önceki yıla kıyasla yüzde 39 artarak 512'ye çıktı.

Buna göre 2022'deki oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Japonya'da gençler intihar ediyor! 2022 yılında zirveyi gördü!

OKUL ÇAĞINDAKİ BİREYLERİN İNTİHAR ORANI ARTTI

Japonya'da 2022 yılında 17 ilkokul, 143 ortaokul, 352 lise öğrencisi intihar etti. Öğrenci intihar oranları yıl içinde en yüksek olarak, Haziran'da 60 ve Eylül'de 57 olarak kayda geçti. Japonya Eğitim Bakanlığının ise intihar oranının artmasındaki en büyük sebebi gelecek kaygısı ve akademik sorunlardan kaynaklandığını belirtti.

Japonya'da gençler intihar ediyor! 2022 yılında zirveyi gördü!

İlgili Haberler
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Kanada'da çığ felaketi! Ölüler var
Kanada'da çığ felaketi! Ölüler var
Tren faciası meydana gelmişti! Çalışanlar greve gitti
Tren faciası meydana gelmişti! Çalışanlar greve gitti
Japonya yaşlanıyor! Bu yıl yenidoğan sayısı giderek düştü!
Japonya yaşlanıyor! Bu yıl yenidoğan sayısı giderek düştü!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Kanada'da çığ felaketi! Ölüler var
Kanada'da çığ felaketi! Ölüler var
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi açıkladı! 6.8 büyüklüğünde deprem!
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi açıkladı! 6.8 büyüklüğünde deprem!
Tren faciası meydana gelmişti! Çalışanlar greve gitti
Tren faciası meydana gelmişti! Çalışanlar greve gitti
Son Haberler
Kaymakamlık Özel kalem odasında şüpheli ölüm!
Kaymakamlık Özel kalem odasında şüpheli ölüm!
Prof. Dr. Ali Hepşen kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunu, mesleği ve kariyeri nedir? Ali Hepşen biyografisi
Prof. Dr. Ali Hepşen kimdir? Kaç yaşında, nereli, ne mezunu, mesleği ve kariyeri nedir? Ali Hepşen biyografisi
Akfen Holding “El Ele Birlikteyiz” kampanyasıyla depremzede 1.000 üniversite öğrencisine burs sağlayacak
Akfen Holding “El Ele Birlikteyiz” kampanyasıyla depremzede 1.000 üniversite öğrencisine burs sağlayacak
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
ABD-Çin arasında gerilim bitmiyor! FBI'ın Koronavirüs'ün nasıl yayıldığına dair çarpıcı iddiası üzerine Çin sessizliğini bozdu!
ABD-Çin arasında gerilim bitmiyor! FBI'ın Koronavirüs'ün nasıl yayıldığına dair çarpıcı iddiası üzerine Çin sessizliğini bozdu!
İsrail'de göstericilere polisten sert müdahale! Netanyahu, göstericileri “anarşist” olarak nitelendirdi
İsrail'de göstericilere polisten sert müdahale! Netanyahu, göstericileri “anarşist” olarak nitelendirdi
Çok Okunanlar
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
EYT kanun Resmi Gazete’de yayımlandı, emeklilik için müracaat süresi başladı
EYT kanun Resmi Gazete’de yayımlandı, emeklilik için müracaat süresi başladı
Pürçek isminin anlamı nedir, Pürçek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Pürçek isminin anlamı nedir, Pürçek ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İtalya’daki tekne faciasında can kaybı 67'ye yükseldi
İtalya’daki tekne faciasında can kaybı 67'ye yükseldi
Filmleri aratmayan olay: Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ bulundu
Filmleri aratmayan olay: Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ bulundu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Servis Rehberi (Okul) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Servis Rehberi (Okul) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Market Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Market Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları