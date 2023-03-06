Durain meyvesi uçakta paniğe yol açtı! Uçak İstanbul'a acil iniş yaptı!

İstanbul'dan Barselona'ya hareket eden uçakta sensörler uyarı verince havada korku dolu dakikalar yaşandı. Gündeydoğu Asya'ya özgü "durain" tropikal meyvesi yaydığı kötü koku nedeniyle panik yarattı.

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Durain meyvesi uçakta paniğe yol açtı! Uçak İstanbul'a acil iniş yaptı!

Güneydoğu Asya'ya da yetişen, Malezya, Endonezya, Tayland ve Filipinler'in vazgeçilmezi olan Durain meyvesi uçakta paniğe neden oldu. Türk Hava Yollarının ( THY) İstanbul-Barselona seferini yapan TK 1855 sefer sayılı tarifeli uçağı, kargo bölümünde bulunan tropikal "durian" meyvesinin yaydığı kötü koku nedeniyle sensörlerin çalışmasına neden oldu. THY uçağı tedbiren İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.

Durain meyvesi uçakta paniğe yol açtı! Uçak İstanbul'a acil iniş yaptı!

KOKUSU UÇAKTA PANİĞE YOL AÇTI

İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine hareket eden yolcu uçağının kargo bölümünde sensörlerinden sefer sırasında uyarı geldi. Kabin ekibi tarafından kokunun farkına varılması üzerine uçağın kaptan pilotu, Bulgaristan hava sahası üzerindeyken tedbiren İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.

Durain meyvesi uçakta paniğe yol açtı! Uçak İstanbul'a acil iniş yaptı!

"TADI CENNET, KOKUSU CEHENNEM"

İstanbul'a sorunsuz inen uçağın kargosunda yapılan incelemelerde sensörlerin çalışmasına olgunlaşınca ağır koku yayan "durian" tropikal meyvesinin neden olduğu belirlendi. Olay sonrası İstanbul'a iniş yapan uçaktaki yolcular başka bir uçakla Barselona'ya doğru hareket etti. Olgunlaşınca yaydığı kötü koku nedeniyle "tadı cennet, kokusu cehennem" olan meyve olarak biliniyor.

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