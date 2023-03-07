Uganda'da kıyamet kopacak korkusu ülkelerinden etti! Akın akın Etiyopya'ya kaçtılar!

Doğu Afrika ülkelerinden 45 milyonluk nüfusa sahip olan Uganda şu sıralar korku dolu günler geçiriyor. Mesih Havarileri Kilisesi'ne bağlı yüzlerce Hristiyan vatandaş "kıyamet kopacak " korkusuyla ülkelerini değiştirerek Etiyopya'ya kaçtı.

KIYAMET KOPACAK KORKUSU ÜLKELERİNDEN ETTİ

Polis sözcüsü Oscar Ogeca, yüzlerce Uganda Hristiyan'ın kıyamet kopacağı ve bunun bölgelerini etkileyeceği korkusuyla Etiyopya'ya gittiklerini söyledi. Polis sözcüsü, mezhep üyelerinin kıyamet sonrası Etiyopya'da hayatın yeniden başlayacağına inandıklarını belirtti.

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KIYAMETTE TEK GÜVENLİ YER ETİYOPYA

Söz konusu mezhep üyelerinin Etiyopya'ya geçmeden önce tüm mal varlıklarını sattıklarını aktaran Ogeca, "Uganda'nın doğusundaki Obululum köyü sakinleri, kıyamette tek güvenli yer olduğu düşüncesiyle Etiyopya'ya gitti." dedi. Ogeca, konu ile ilgili soruşturma başlattıkları bilgisini paylaştı. Uganda'da yanlış bilgilerle yönlendirme yapan bazı mezhepler, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.