Konserde izdiham yaşandı! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin New York kentinde düzenlenen konserde yaşanan izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Konserde izdiham yaşandı! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin New York kentinde yer alan Rochester'daki Main Street Armory adlı eğlence mekanında dün gece GloRilla ve Finesse2tymes adlı sanatçıların sahne aldığı konserde yaşanan izdihamda 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

9 KİŞİ YARALANDI

Rochester Polis Departmanı Şefi David Smith yaptığı açıklamada, izdihamın nedeninin henüz bilinmediğini ifade ederek, “Kalabalığın paniğe kapılmasına silah seslerinin neden olduğuna dair bazı raporlar var" dedi. Polisin silah seslerine dair iddiaları destekleyecek kanıtlara ulaşamadığını aktaran Smith, "Olay yerinde ateş edildiğine, birinin vurulduğuna veya bıçaklandığına dair herhangi bir kanıtımız yok" dedi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Binanın içinde ağır şekilde yaralanmış 3 kadın tespit edildiğini ifade eden Smith, bu kadınlardan birinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Smith, diğer iki kadının sağlık durumunun kritik olduğunu ve 7 kişinin hayati tehlikesi olmayan yaralarla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde 6 Kasım 2021’de düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesinde Travis Scott'ın konserinde çıkan izdihamda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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