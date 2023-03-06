ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde inşaatı devam eden polis eğitim merkeziyle ilgili protestoların ardından çok sayıda kişi eğitim merkezine saldırı düzenledi. Çıkan olaylarda polis, 35 kişiyi gözaltına aldı.

Melahat Ersoy
Editör
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ABD’de polis eğitim merkezi inşaatına saldırı: 35 gözaltı

ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde “Cop City” (Polis Şehri) olarak adlandırılan Atlanta Kamu Güvenliği Eğitim Merkezi’ne yönelik barışçıl protestolar şiddet olaylarına dönüştü. South River Ormanı'nda inşa edilen eğitim merkezinin polisi militarize edeceğini öne süren göstericiler, taş ve molotof kokteyli ile inşaat sahasına saldırarak, iş makinalarını ateşe verdi. Çıkan olaylarda 35 kişi gözaltına alındı.

İNŞAAT EKİPMANINA ZARAR VERİLDİ

Atlanta Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bir grup şiddet yanlısının Atlanta Kamu Güvenliği Eğitim Merkezi'ne yönelik barışçıl bir protestoyu inşaat ekipmanlarına ve polis memurlarına koordineli bir saldırı düzenlemek için kılıf olarak kullandığı ifade edilerek, çok sayıda inşaat ekipmanına zarar verildiği belirtildi.

ÖLÜMCÜL OLMAYAN YAPTIRIMLAR KULLANDILAR

Grubun siyah giysiler giyerek inşaat alanına girdiği ve polis memurlarına büyük taşlar, tuğlalar, molotof kokteylleri ve havai fişekler ile saldırdığı aktarılan açıklamada, "Yasa dışı eylemler bedensel zararla sonuçlanabilirdi. Memurlar, tutuklama yapmak için itidalli davrandılar ve ölümcül olmayan yaptırımlar kullandılar" denildi. Önümüzdeki günlerde eğitim merkezi için çok sayıda protesto planlanırken, Atlanta polisi planlanan protestolara hazırlıklı olduklarını açıkladı.

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