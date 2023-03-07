Brezilya'nın Dexter'i ünlü seri katil Pedro Rodrigues Filho vurularak öldürüldü!

Güney Amerika'nın ve tüm dünyanın korkulu rüyası "Küçük Katil Pedro" lakaplı Pedro Rodrigues Filho Brezilya'nın Sao Paulo kentinde vurularak öldürüldü. 71 cinayetten suçlu bulunan Pedro evinin önünde açılan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Metropoles gazetesinin haberine göre, ülkenin en kötü şöhretli seri katillerinden biri olduğuna inanılan 68 yaşındaki Filho dün öldürüldü. Silahlı iki saldırgan, Portekizcede "Pedrinho Matador" veya "Küçük Katil Pedro" olarak bilinen Filho'ya Sao Paulo eyaletinin Mogi das Cruzes bölgesindeki evinin önünde defalarca ateş etti.

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SERİ KATİL PEDRO: BEN CANAVAR DEĞİLİM

İlk kez 1973'te tutuklanan ve 2007'de hapisten çıkan Filho, sonrasında ise iki kez daha hapis cezası aldı. Filho, 71 cinayetten suçlu bulundu ve toplamda 42 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de serbest bırakıldı. Filho, hayatı boyunca kendi babası dahil 100'den fazla kişiyi öldürdüğünü iddia etmesine rağmen, "Ben canavar değilim" başlıklı bir otobiyografi yayınlamıştı. Soruşturmaya devam eden yetkililer, Filho'nun öldürülmesinin İintikam cinayeti olabileceğinden şüpheleniyor.