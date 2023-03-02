Tren faciası meydana gelmişti! Çalışanlar greve gitti

Yunanistan'ın Larissa kentinin kuzeyinde yer alan Tempi bölgesinde, dün bir yük treni ile yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından demiryolu çalışanları 24 saatlik grev ilan etti. Demiryolu çalışanlarının grevi yerel saatle 06.00'da başlarken, grev Atina ve Selanik’te de ulaşımın aksamasına ve uzun trafik kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

22 GÜN ÖNCE BİLDİRİ YAYINLANDI

Çalışanların ulaşım imkanı bulamaması nedeni ile Atina’da çoğu işyeri ise açılmadı. İşçiler, trajik kazanın bir kaza olmadığını bir ihmal olduğunu savundu. Demiryolu işçileri sendikaları, kazadan 22 gün önce 7 Şubat tarihinde ortak bir bildiri yayınlamış, Yunanistan genelinde demiryollarının ve kontrol sistemlerinin çoğu yerde kusurlu olduğunu belirtmiş ve İtalyan şirketi Trainose’u ve hükümeti sunulan rapor için görüşmelere davet etmişti.