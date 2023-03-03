Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!

Kuzey Amerika'nın ikinci en büyük yanardağı ve Meksika’da bulunan Popocatepetl Yanardağı’nın yakınlarından bir göktaşı geçti. Aynı zamanda yanardağ da son 24 saatte büyük hareketlilikler gözlemlenmeye başlandı.

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Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!

Meksika’da yer alan ve Kuzey Amerika'nın en büyük ikinci yanardağı olan Popcatepetl Yanardağı son zamanlarda faaliyetlerinde artış göstermeye başladı. Yanardağı 24 saat boyunca izleyen kameralar tarafından atmosfere giren bir göktaşı görüntülendi. Göktaşının atmosfere girmesinin ardından bir anda parlayarak söndüğü gözlem kameralarına yansıdı.

YANARDAĞ'DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Popocatepetl’da ise son 24 saatte 182 gaz ve kül çıkışı gerçekleştiği bildirildi. En son 1 Mart’ta iki patlamanın yaşandığı yanardağda bu yıl kaydedilen patlamaların sayısı 162’ye ulaştı.
Bir yılı aşkın süredir faaliyetlerinde artış görülen ve 2022 yılı boyunca 113 patlamanın kaydedildiği Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!

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