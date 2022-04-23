Filoksera ne demek, TDK'ya göre Filoksera kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Filoksera ne demek? Filoksera TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi filoksera kelimesi. Peki filoksera ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre filoksera nedir, filoksera kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİLOKSERA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Filoksera kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Filoksera kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre filoksera kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Asma biti

- Asma bitinin yol açtığı bağ hastalığı

