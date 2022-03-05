Filolog ne demek, TDK'ya göre Filolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Filolog ne demek? Filolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi filolog kelimesi. Peki filolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre filolog nedir, filolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİLOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Filolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Filolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre filolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil bilimci

