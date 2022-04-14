Filolojik ne demek, TDK'ya göre Filolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Filolojik ne demek? Filolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi filolojik kelimesi. Peki filolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre filolojik nedir, filolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİLOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Filolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Filolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre filolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dil bilimsel

