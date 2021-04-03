Filtre İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Filtre İmal İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getiren kişidir.

Filtre İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Filtre İmal İşçisi Maaşları

Filtre İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.750 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Filtre İmal İşçisi İş İlanları İçin Tıklayın

Filtre İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Filtre İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Filtre İmal İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir.

Filtre İmal İşçisi Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Filtre İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Filtre İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8189.10 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Filtre İmal İşçisi maaşlarına ek sizlerde Filtre İmal İşçisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.