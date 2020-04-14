Filyasyon nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koca'nın açıklaması sonrası birçok kişi internette filyasyon hakkında arama yapıyor. Peki Filyasyon nedir? | Filyasyon nasıl uygulanır? Detaylar haberimizde...

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon kelimesi tıpta hastalığın kaynağını bulmak anlamına gelmektedir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda yapılan hastalığın ilk ortaya çıkış nedenini bulmak için yapılan çalışma anlamına gelmektedir.

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

Fahrettin Koca'nın konuşmasınsa satırbaşları şu şekilde;

Koronavirüse karşı mücadelemiz birlikteliğimiz olmuştur. Bir salgının aşamaları hakkında kesin ifadeler kullanılamaz. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alabiliyoruz. Kurallara istisnasız uyalım. Sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir yüzde yüze ulaştıkça uğraşılacak tek sorun vakalardır.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Vaka sayıları veriler pek çok ülkede tartışma konusu. Türkiye'de tespit edilen her olay sizin gözünüzün önündedir. Hastalık Amerika'da 10., İtalya'da 8. haftada, İspanya'da 9. haftada bir günde görülen en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de iste 4. haftada ulaştı. Yani Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti.

BAKAN KOCA'DAN FİLYASYON AÇIKLAMASI

Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Filyasyon kelimesini çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ilerideki günlerde unutmayacaksınız. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz filyasyon uygulaması ile sağladık.

Filyasyonda neler oluyor? Bu kişilere ulaşılıyor. Tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor. Filyasyon uygulaması soruya güçlü bir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyada birçok ülke ise filyasyonu kullanmayıp sadece şikayetle ilerliyor.

Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. En erken yakalan ülkeyiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğini ve sonuç alacağımızın işaretidir. Yöntemi ilkece benimseyen en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir. 261 bin 989 temaslı kişi belirlenmiştir.

FİLYASYON EKİBİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Yeni bir tanı konduğunda nasıl yapıyoruz. Hastanın detaylı bir hikayesini, kimle ne zaman görüştüğü yakınlarındaki insanların bilgileri toplanıyor. Bir vaka tespit edildiğinde iş ve ailesi otomatik sisteme düşüyor. Filyasyon ekibi de harekete geçiyor. 3 kişiden oluşan ekipler vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat zaman zarfında taranmaktadırlar.

EN YÜKSEK %99'LA ZONGULDAK

Filyasyon ekipleri doğrudan adrese ulaşmaktadırlar. Her yeni vakada hastalığa karşılı ağ yeniden kurulmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Temaslı takibin en yüksek %99'la Zonguldak'tır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da bin 200 ekip görev almaktadır. Toplam 4600 ekibimiz bulunmaktadır.

AİLE HEKİMLERİ TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

Filyason çalışmamızın bir kısmı aile hekimleri tarafından yürütülüyor. Belirtilerin çıkıp çıkmadığı aile hekimleri tarafından araştırılmaktadır. Sahip olduğumuz veri kaynağımızın bir kısmı aile hekimleri ile kurduğumuz bu ağdır. Filyasyon sağlam veri kaynağına ihtiyaç vardır.

Bu ülkenin Sağlık Bakanlığı küçük bir kentimizin küçük bir hastanesinde yatan bir hastamızın kaç kere ateşi ölçüldüğü bilgisi bulunmaktadır. İşine son derece uzmanlar tarafından işin yürütüldüğünü bilin. Bütün bu çabanın size yüklediği sorumluluğu unutmayın ve tedbirlerden taviz vermeyin. Tablolar dikkatle bakıldığında "üstesinden geleceksiniz direnin" diyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Bugün ki test sayımız 33 bin 70 oldu. Haftalık test sayımızı geçmiş olduk. Bugün vefat eden 107 vatandaşımız ile toplam ölüm sayısı bin 403 oldu. 842 kişi sağlığına kavuştu, toplam sayı 4799.

Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor.

SORU-YANIT

Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının 4. haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Vaka sayısının artması ile birlikte sağlık kuruluşlarında hasta sayısında bir azalış söz konusu değil. Yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık duraklamaya girildiğini net görüyoruz. Sosyal medyada yayılan 021 oranından bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğü takdirde bu tablonun değiştiğini görmüş oluruz. Bu dönemde tedbirlere sıkı uymaya devam eder yeni bir dalga seyri olmazsa nasıl olacağını biz biliyoruz. Temas, izolasyon ve sosyal mesafesinde özellikle dikkat edelim.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı ile ilgili yoğun bir çalışma yapılıyor dünyada. Aşının insanlara kullanabilme döneminin çok erken olduğuna inanmıyoruz. Önümüzdeki 4-6 aydan önce kullanılabileceğini Bilim Kurulu arkadaşlarımız düşünmüyor. Çalışma yapan bütün birimlerimizi destekliyoruz. 3 merkez virüsü izole etmiş oldular, ilk aşama olarak. Bundan sonraki çalışmalarda hızla devam ediyor olacak.

Vaka artış hızı azaldı, pik yapmaya doğru gidiyor.

Ayrıntılar geliyor..