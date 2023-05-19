UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu! Roma-Sevilla ile karşı karşıya gelecek!

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu. Bayer Leverkusen'i eleyen Roma ile Juventus'u eleyen Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin finalistleri oldu.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçları dün akşam tamamlandı. İspayol temsilcisi Sevilla, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'u konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Juventus oldu. İtalyan temsilcisi 65.dakikada Dusan Vlahovic'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sevilla önce 71.dakikada Suso ile eşitliği yakaladı, daha sonra sahneye 95.dakikada Lamela çıktı ve İspanyolları finale taşıdı.

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Gecenin diğer maçında ise ilk maçın 1-0 galibi olan Roma, deplasmanda Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Karşılaşma golsüz berabere bitti ve Roma adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşması 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.