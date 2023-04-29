Fındığın fiyatını 4 dolara çıkaracağım diyen Kılıçdaroğlu'na, Başkan Erdoğan'dan çok sert cevap: "hayatın yalan"

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun'daki mitinginde fındığın fiyatını 4 dolara çıkaracağım sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? Hayatınız yalan." sözleriyle yanıt verdi.

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Fındığın fiyatını 4 dolara çıkaracağım diyen Kılıçdaroğlu'na, Başkan Erdoğan'dan çok sert cevap: "hayatın yalan"

14 Mayıs seçimlerine sadece 16 gün kalırken siyasi partiler Türkiye'nin dört bir yanında mitingler düzenleniyor.

Bu kapsamda muhalefet büyük bir coşkuyla gittiği kentlerde umduğu kalabalığı bulamıyor. CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Giresun'u ziyaret etti. Burada da katılımın az olması dikkat çekti.

"Fındığı dolara bağlayalım kilosu 4 dolar"

Bir dikkat çeken ayrıntı da Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Fındık fiyatlarına değinen Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Karadeniz için çay ve fındık stratejik üründür. Fındık sadece bizim için değil, dünya için son derece değerli bir üründür. Bu fındığı üreten bir numaralı ülkeyiz. Dünya bu fındıktan milyar dolarlar kazanıyor ama üreten kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor da biz kazanamıyoruz? Sen her şeyi dolara bağladın, o zaman fındığı da dolara bağlayalım. Kilosu 4 dolar.

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"Hayatınız yalan"

Bugün Teknofest'e katılan ve buradaki vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin sözlerine yanıt verdi.

Erdoğan, CHP yönetimindeki belediyelerin verdiği sözlerin tutulmamasına atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, her zaman söylediğim bir hususu sizlerin huzurunda tekrarlamak istiyorum. Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bunun en büyük ispatı da sadece son birkaç ayda açılışını yaptığımız yatırımlar, müjdesini verdiğimiz hizmetlerdir. Biz müjde açıkladıkça birileri bozuluyor, kızıyor, adeta karalar bağlıyor. Şimdi de çıkmış, Giresun'daki kardeşlerime, "Fındığın fiyatını 4 dolar artıracağım." diyor. İnandınız mı? Hayatın yalan ya. Siz neyi söz verdiniz de yerine getirdiniz? İstanbul'da su fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Otobüs fiyatlarını ne yapacaklardı? İndireceklerdi. Ne oldu? Ankara öyle, İzmir öyle. Hayatları yalan. Şimdi daha ileri gidip sizin müjdeleriniz de bir türlü bitmedi diyenler çıkıyor. Bizim yanımızda Teknofest kuşağı oldukça, Allah'ın izniyle bu ülkede müjdeler hiçbir zaman bitmeyecek.

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