Fındık fiyatları açıklandı! Fındık fiyatları ne kadar? 14 Ekim fındık fiyatları

14 Ekim fındık fiyatlarının açıklanmasından sonra üreticiler, fındığın güncel fiyatını öğrenmek için Fındık fiyatları ne kadar? Fındık fiyatları bugün kaç lira? sorularıyla artmaya başladı. Biz de14 ekim 2020 fındık fiyatlarını sizler için haberimizde derledik.

FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası ekonomi gündemine dair önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram öncesi ekonomiye ilişkin alınan yeni kararları sıraladı. Cumhurbaşkanı, "Fındık fiyatları sezon içinde 18 20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti." diyerek 2020 fındık fiyatlarını duyurdu. Erdoğan "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" dedi.

FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık için toprak mahsulleri ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise kg'da 22 liradır. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kg başına 1 lira, alan bazlı mazot ve gübre desteği olarak da yine kg başına 2 lira destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kg'daki kazancını 25 ila 25,5 lira düzeyine yükseltmiş oluyoruz. Yeni fındık hasat döneminin fındık üreticilerine hayırlı olmasını diliyorum. Her alanda üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.

14 EKİM FINDIK FİYATLARI (tahmini)

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,25 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,25 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,25 TL - 25,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,13 TL - 26,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 23,75 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 20,40 TL - 23,00 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 23,50 TL - 25,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50TL

*** Fiyatlar değişebilmektedir. Tahmini seviyeler verilmektedir.

FINDIK FİYATLARI BUGÜN KAÇ LİRA?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin fiyattan memnun olduğunu ve fiyatların ilerleyen günlerde yükselebileceğini ifade ederek, "Şu anda 50 randıman fındık 25 liradan işlem görüyor. Üretici şuanda fiyattan memnun. TMO'nun alımlarından sonra kısa sürede buraya kadar yükselen fındık fiyatları memnun ediyor ve üreticiler ihtiyaçları doğrultusunda fındıklarını sattı. Şuanda pazara indirilmeyen fındık ciddi oranda yüksek. Üreticiler fındığın daha da yükseleceğini düşünerek, depolarında bekletiyor ve bilinçli hareket ederek piyasayı şekillendiriyor" dedi.

13 EKİM FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon gibi fındığın bol olduğu yerlerde güncel fındık fiyatları.

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,25 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,25 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,25 TL - 23,75,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,13 TL - 26,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 23,75 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 23,26 TL - 24,46 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 25,25 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50TL

Fiyatlar brüt olup, fındık ticareti yapanlar satın aldıkları fındıkların brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %01 - 02 olmak üzere toplam %2,01 - 2,02 oranında (Bağ-Kur kesintisi hariç) kesinti yapılmaktadır.