Fındık işçisi Mehmet Zencirci'den 15 gündür haber yok!
Ordu'ya fındık işçisi olarak giden 17 yaşındaki Mehmet Zencirci, sıcaktan bunalıp serinlemek için denize girmiş, saatler sonra haber alınamayınca, yakınları polise başvurmuştu. Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarının 15. gününde de Zincirci'den haber yok.
Ordu'da 15 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan fındık işçisini arama çalışmaları devam ediyor.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için 11 Ağustos tarihinde girdiği denizde kaybolan ve Şanlıurfa'dan kente fındık toplamak için gelen 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'yi arama çalışmaları sürüyor. 15 gündür denizden ve karadan kapsamlı bir şekilde sürdürülen arama çalışmalarında sonuç vermezken, ailesi ise acılı bekleyişini sürdürüyor.
Öte yandan Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Haydar Karataş'ın cesedi dün, 4 günün ardından balıkçılar tarafından bulunmuştu.