Yeni Yusufeli'nin yeşillendirme çalışmaları yapıldı9 Nisan 2021 Cuma Fox TV Yayın Akışı | Son Yaz yeni bölümüyle FOX'taKuzey Kore lideri Kim'den "Çetin Yürüyüş" çağrısı! 3 milyon insanın açlıktan öldüğü kıtlığı hatırlattıBelediye ekipleri Karlıova'da bahar temizliğine başladı9 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Akrep yeni bölümüyle Star'daCHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?İpekyolu Belediyesi ‘Sağlıklı Beslenme’ semineri düzenlediBu kadar da olmaz! Koronavirüs hastası çifti ‘doktorum’ diyerek dolandırdılar9 Nisan 2021 Cuma Kanal D Yayın Akışı|Arka Sokaklar yeni bölümüyle Kanal D'deİzmir'de Roman Günü'ne özel çiftlere nikah kıyıldı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Fındık üreticilerine müjde! Bayraktar “FİSKOBİRLİK ve fındık üreticisini güzel günler bekliyor”

Fındık üreticilerine müjde! Bayraktar “FİSKOBİRLİK ve fındık üreticisini güzel günler bekliyor”

Merkez Karar Yürütme Kurulu'na seçilen Burhan Sakallı ve beraberindekiler, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı, ziyaret etti. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı açıklamada fındık üreticilerini güzel günlerin beklediğini söyledi.

Fındık üreticilerine müjde! Bayraktar “FİSKOBİRLİK ve fındık üreticisini güzel günler bekliyor”

AK Parti'nin geçen ay gerçekleştirdiği 7. Büyük Kongresinde Merkez Karar Yürütme Kurulu'na seçilen Burhan Sakallı ve beraberindekiler, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı, Giresun'da bulunan Genel Müdürlük binasında ziyaret etti. Ziyarette, güncel konular, fındık ve FİSKOBİRLİK'in faaliyetleri konuşuldu.

"YENİDEN SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE OTURACAK"

Sakallı'ya yapılan yeni yatırımlar ve planlamalar hakkında bilgiler veren Başkan Bayraktar, birliğin yeniden inşasının sağlam temeller üzerine oturtulduğunun altını çizdi. Yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte FİSKOBİRLİK'in daha da fazla ivme kazanacağını dile getiren Başkan Bayraktar, FİSKOBİRLİK'i ve fındık üreticilerini güzel günlerin beklediğini belirtti. 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT