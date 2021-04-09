Fındık üreticilerine müjde! Bayraktar “FİSKOBİRLİK ve fındık üreticisini güzel günler bekliyor”

AK Parti'nin geçen ay gerçekleştirdiği 7. Büyük Kongresinde Merkez Karar Yürütme Kurulu'na seçilen Burhan Sakallı ve beraberindekiler, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar'ı, Giresun'da bulunan Genel Müdürlük binasında ziyaret etti. Ziyarette, güncel konular, fındık ve FİSKOBİRLİK'in faaliyetleri konuşuldu.

"YENİDEN SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE OTURACAK"

Sakallı'ya yapılan yeni yatırımlar ve planlamalar hakkında bilgiler veren Başkan Bayraktar, birliğin yeniden inşasının sağlam temeller üzerine oturtulduğunun altını çizdi. Yapılacak yeni yatırımlar ile birlikte FİSKOBİRLİK'in daha da fazla ivme kazanacağını dile getiren Başkan Bayraktar, FİSKOBİRLİK'i ve fındık üreticilerini güzel günlerin beklediğini belirtti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı