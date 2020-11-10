11 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 |ŞOK yeni fırsatlarla karşınızdaKocasını öldüren kadına 26 yıl, yardımcı olan sevgiliye müebbet hapis cezası verildi10 Kasım Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor'a "onursal üye" yapıldıVitamin hapı ne işe yarar, nasıl kullanılır? Vitamin hapı ne zaman içilir?Babil kaçıncı bölümde final yapacak? Babil dizisi final mi yapıyor?PTT’den "24 Kasım'a" özel indirim açıklamasıCeylan Ertem kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceylan Ertem şarkılarıFinike toptancı halinde sezon törenle açıldı14 yıl önceki cinayetin firari zanlısı yakalandı!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Finike toptancı halinde sezon törenle açıldı

Finike toptancı halinde sezon törenle açıldı

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, yaş sebze, meyve ve narenciye sezonunun başlaması nedeniyle Finike Toptancı Hal Kompleksinde düzenlenen törene katıldı.

Finike toptancı halinde sezon törenle açıldı

Yeni sezonun hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Geyikçi, konuşmasında üreticilere de seslenerek, doğal afetsiz bir yıl olmasını temenni etti. Okunan duaların ardından toptancı halde sezon açılışı yapılırken, Başkan Geyikçi, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Emniyet Müdürü Mahmut Avcı ve Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka ile birlikte esnafları ziyaret etti. Toptancı hal esnafına iyi bir sezon dileyen Başkan Geyikçi, İzmir depremi sonrası afetten zarar gören vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyasına komisyoncuların desteğinden dolayı da ayrıca teşekkür etti.

Finike toptancı halinde sezon törenle açıldı

Finike toptancı halinde sezon törenle açıldı

Damla Korkmaz
Haber Editörü
Koronavirüs salgının bitmesi için kritik aşama! Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde!
Mustafa Kemal Atatürk'ün cenaze törenlerinden ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları!


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT