CEV Avrupa Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla göz dolduran A milli Erkek Voleybol takımımızın bir sonraki rakibi Finlandiya olacak. Ay yıldızlı ekibin gruptaki beşinci maçı olacak bu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar Finlandiya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol şampiyonası maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. Maçın canlı yayın linki haberimizde...

FİNLANDİYA- TÜRKİYE ERKEKLER AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI İZLE

8 Eylül 2021 Çarşamba bugün oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Tampere'da, Hakametsa Arena Stadyumu'nda oynanacak bu mücadeleyi canlı olarak izlemek için Finlandiya - Türkiye Erkekler Avrupa Voleybol şampiyonası maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

FİNLANDİYA- TÜRKİYE ERKEKLER VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Galibiyet alarak Hollanda yenilgisini unutmak isteyen Filenin Efeleri'nin bu karşılaşması TRT spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Voleybolseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor kanalını şifresiz olarak izlemek için Finlandiya - Türkiye Erkekler Voleybol maçı TRT Spor canlı yayın linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

