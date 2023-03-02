Finley Holter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Finley Holter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Finley Holter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Finley Holter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Finley Holter 13 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Finley Holter Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına - tarihinde katılmıştır. Finley Holter'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Finley Holter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Finley Holter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Finley Holter şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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