Fino ne demek, TDK'ya göre Fino kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fino ne demek? Fino TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fino kelimesi. Peki fino ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fino nedir, fino kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FİNO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fino kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Fino kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre fino kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür çok tüylü küçük köpek

- Esrar

