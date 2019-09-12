Firari eski hakim Nalan Can hakkında flaş gelişme! Yaklaşık 3 senedir firari olan ve Denizli'de yakalanan eski hakim Nalan Can'ın "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından hükmedildi.

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İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen FTÖ/Paralel Devlet Yapılanması'nın "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasına ilişkin binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın firari sanıklarından Nalan Can Denizli'de yakalandı. YAKLAŞIK 3 SENEDİR ARANIYORDU! Yaklaşık 3 yıldır aranan Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakim karşına çıktı. Mahkeme heyeti, Can'ın terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı. Etiketler : Nalan Can



