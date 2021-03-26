Fırat Çelik dansıyla yeni yaşını kutladı!
Geçtiğimiz günlerde doğum gününe özel dans videosu paylaşan İrem Derici'nin ardından ünlü oyuncu Fırat Çelik de yeni yaşını dans ederek kutladı. Oyuncunun paylaştığı dans videosu sosyal medyayı salladı.
Fatmagül’ün Suçu Ne, Poyraz Karayel, Gönül İşleri gibi projelerden tanıdığımız başarılı oyuncu Fırat Çelik, Instagram’da eğlenceli bir video paylaştı.
Yeğeni ile dans ettiği anları video kaydeden yakışıklı oyuncunun paylaşımına ünlüler akın etti.
DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL DANS ŞOV!
Geçtiğimiz günlerde doğum gününü iddialı bir dans videosu ile kutlayan İrem Derici'in ardından benzer bir doğum günü dansı videosu da Fırat Çelik'ten geldi. Yeğeniyle dans ettiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncuya, birkaç saat içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.
40 yaşına basan ünlü isim Instagram hesabından paylaştığı videoda yeğeniyle, doğum günü dansı yaparak takipçilerine eğlenceli dakikalar yaşattı.
Sevenleri tarafından doğum günü mesajları alan Fırat Çelik’e meslektaşları Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Damla Sönmez güzel dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.