Fırat Çelik dansıyla yeni yaşını kutladı!

Fatmagül’ün Suçu Ne, Poyraz Karayel, Gönül İşleri gibi projelerden tanıdığımız başarılı oyuncu Fırat Çelik, Instagram’da eğlenceli bir video paylaştı.

Yeğeni ile dans ettiği anları video kaydeden yakışıklı oyuncunun paylaşımına ünlüler akın etti.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL DANS ŞOV!

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü iddialı bir dans videosu ile kutlayan İrem Derici'in ardından benzer bir doğum günü dansı videosu da Fırat Çelik'ten geldi. Yeğeniyle dans ettiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncuya, birkaç saat içinde binlerce yorum ve beğeni geldi.

40 yaşına basan ünlü isim Instagram hesabından paylaştığı videoda yeğeniyle, doğum günü dansı yaparak takipçilerine eğlenceli dakikalar yaşattı.

Sevenleri tarafından doğum günü mesajları alan Fırat Çelik’e meslektaşları Tuba Büyüküstün, Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Damla Sönmez güzel dileklerini iletmeyi ihmal etmedi.