İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım tepki çekti. Ünlü oyuncu Fırat Tanış da yaptığı Twitter hesabında yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nu eleştirdi. Basında yer alan ve sosyal medyada gündem olan olayın ardından Fırat Tanış Ekrem İmamoğlu ile ilgili ne dedi? | Ekrem İmamoğlu neden özür diledi? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Ayrıntılar haberimizde....

FIRAT TANIŞ EKREM İMAMOĞLU İLE İLGİLİ NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan metro projesinin onay sürecinin uzadığını belirterek "Tiyatro oynamaya kalkmasınlar” ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu açıklamasına siyasetçilerden tepki geldi.

Öte yandan ünlü oyuncu Fırat Tanış da ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesinin beklenemeyeceğini ifade eden bir paylaşımda bulunarak Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Fırat Tanış'ın bu paylaşımı üzerine Ekrem İmamoğlu özür diledi. Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış'ın eleştirisinde haklı olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaşımını "Bugünkü açıklamamda İstanbul'daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken ‘tiyatro yapıyorlar’ dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim." ifadeleri ile sonlandırdı.

İmamoğlu'nun özür dilemesi üzerine Fırat Tanış yeni bir paylaşımda bulundu.

Tanış paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu gün içinde bir düzenbazlığı anlatırken “tiyatro” sözcüğünü kullanmıştı. Eleştirmiştim. Haklı bulduğunu, özür dilediğini yazmış. Zarafeti için kendisine teşekkür ederim"

İMAMOĞLU'NUN METRO PROJESİNİN ONAY SÜRECİ İLE İLGİLİ YAPTIĞI AÇIKLAMAYA SERT TEPKİ

Öte yandan yapılacak olan yeni yatırımlara Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmediğini belirtip tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir tepki de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan geldi.

Bugün akşam saatlerinde konuya ilişkin paylaşımda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, İmamoğlu'nu etiketledi ve metro inşaatı yapılması için bilimsel çalışmaların, raporların ve projelerin sunulması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yazısına yer verem Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbullu hemşerilerimiz maalesef doğru söylemeyen bir idarenin algı atmosferinde yaşamak zorundalar.

Metro için Sn Ekrem İmamoğlu,

Deprem Etüd Raporu YOK

Zemin Etüd Raporu YOK

Jeolojik Plan ve Kesit kesin projeleri YOK

Nerede bilim, nerede teknik, nerede akıl?

Metro inşaatı yapacaksınız, algı değil; bunun için de bilimsel çalışmalarınız, raporlarınız, projeleriniz olması gerekiyor.

Vaktinizin çoğunu ajansta geçireceğinize biraz da mühendislerle-teknik ekiple projelere çalışın."