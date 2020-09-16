Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Fırat Tanış yıllar sonra alkol tedavisi için kliniğe yatarak tedavi gördüğünü açıkladı. Okan Bayülgen'in Nokta programına konuk olan Tanış samimi itiraflarda bulundu.

Nuri Bilge Ceylan’nın Bir Zamanlar Anadolu’da filminde Kenan karakterine hayat veren Fırat Tanış’ın önce filmin galalarına sonra da dublaja gitmemesi büyük tartışma yaratmıştı.

Tanış’ın dublaja gitmemesi nedeniyle Kenan karakterini başka biri seslendirmişti. Nuri Bilge Ceylan’ın bu olaydan sonra Fırat Tanış’ı defterden tamamen sildiği öne sürülmüştü.

"ALKOL TEDAVİSİ GÖRÜYORDUM"

Okan Bayülgen’in programına konuk olan Tanış, söz konusu döneme açıklık getirdi. Yıllar süren sessizliğini sona erdiren Tanış, Okan Bayülgen’in “Neden dublaja gitmedin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “O dönem alkol sorunları nedeniyle kendimi kurtarmak için kliniğe yattım. Bu nedenle de Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da filminin galasına ve dublajına gidemedim.”

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Fırat Tanış, 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğmuştur. Tam adı Nuri Fırat Tanış'dır. Gürcistan; Ahıska kökenli ve annesi babası terzi olan Fırat Tanış ailenin en küçük çocuğudur. Liseyi Mehmet Beyazıd Lisesi'nde okudu. Tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıt Lisesi'nde başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı.



Köşe yazarlığı yaptığı ve 2012 yılından bu yana yazılarının yayınlandığı günlük sol gazetesinde halen köşesi devam etmektedir.

İlk bestesi 'Yani'yi 15 yaşında iken yaptı. Müzik alanında başarılı besteleri bulunan Fırat Tanış, Levent Yüksel, Teoman, Gülay ve Emre Altuğ tarafından seslendirilen birçok şarkının da yazarıdır. Aynı zamanda Kadıköy BLOK'ta oyunculuk kursları veriyor. 2013-2014 eğitim yılında Nazım Hikmet Tiyatro Akademisinde oyunculuk dersleri veriyor.

2011 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" sinema filminde Muhammet Uzuner, Taner Birsel, Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan ile birlikte rol almıştır.

2012 yılında "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam" adlı dizide Patrona Halil karakterini canlandırırken Türkan Şoray, Özcan Deniz, Tolga Karel, Hazım Körmükçü, Kerem Atabeyoğlu, Suat Sungur, Teoman Kumbaracıbaşı ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Sürgün İnek" adlı sinema filminde Hasan Kaçan, Şebnem Sönmez, Cezmi Baskın, Fırat Tanış, Vildan Atasever, Burak Satıbol birlikte oynadılar.

Fırat Tanış, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide İsfendiyar Kapusuz karakterini oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" sinema filminde İlker Ayrık, Hakan Bulut, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış ve İvana Sert ile beraber oynadı.

2015 yılında vizyona girecek olan "Öğrenci İşleri" adlı sinema filminde Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Begüm Öner, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

Fırat Tanış, Şarkıcı Gülay Sezer ile evlendi. Boşandı. Fırat Tanış, Kübra Tanış ile evlidir. 24 Temmuz 2014 tarihinde bir kız çocukları oldu.

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

Oyunculuğun yanı sıra müzik ve resim dallarında da eserler veren Fırat Tanış, 2015 yılında Mor'Üyalar adında bir albüme söz, müzik ve yorumcu olarak imza attı.

Ödülleri:

2012 - 1.YEFA Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Bir Zamanlar Anadolu'da)

2009 - 20.Ankara Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

2008 - 3.Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

2008 - 29. İsmail Dümbüllü Ödülü - Testosteron

2003 - İskenderiye Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Sır Çocukları )

2002 - 24. SİYAD Türk Sineması Ödülleri - Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü (Sır Çocukları)

2002 - 14. Ankara Film Festivali - Umut Vadeden Yeni Erkek Oyuncu Ödülü (Sır Çocukları)

2002 - 39. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Sır Çocukları)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Testosteron (oyun)

Hırçın Kız

Barış (oyun)

Woyzeck

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen:

2013 - Karınca Kapanı (Sinema Filmi)

Senaryo :

2013 - Karınca Kapanı (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2016 - Rus'un Oyunu (Serhat Vasbi) (Sinema Filmi)

2016 - Hep Yek (Şahin) (Sinema Filmi)

2016 - Olaylar Olaylar (Fırat) (Sinema Filmi)

2015 - Uzaklarda Arama (sinema)

2015 - Öğrenci İşleri (Sinema Filmi)

2015 - TAKIM: Mahalle Aşkına! (Sinema Filmi)

2015 - Helak: Kayıp Köy (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2015 - Yapışık Kardeşler (Mafya Babası) (Sinema Filmi)

2015 - Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Sinema Filmi)

2015 - Mavi Gece (Zeki) (Sinema Filmi)

2015 - Geniş Aile Yapıştır (Koyu Bilal) (Sinema Filmi)

2014 - Ulan İstanbul (İsfendiyar Kapusuz ) (TV Dizisi)

2014 - Guruldayan Kalpler (Sinema Filmi)

2013 - Sürgün İnek (Nihat) (Sinema Filmi)

2013 - Karınca Kapanı (Galip) (Sinema Filmi)

2012 - F Tipi Film (Sinema Filmi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Patrona Halil) (TV Dizisi)

2011 - Devrimden Sonra (Ülkücü Genç) (Sinema Filmi)

2011 - Bir Zamanlar Anadolu'da (Zanlı Kenan) (Sinema Filmi)

2011 - Ay Büyürken Uyuyamam (Cafer) (Sinema Filmi)

2010 - Vay Arkadaş (Tik) (Sinema Filmi)

2009 - 2011 - Geniş Aile (Koyu Bilal) (TV Dizisi)

2008 - Dilber'in Sekiz Günü (Mehmet) (Sinema Filmi)

2007 - Zeynep'in Sekiz Günü (Sinema Filmi)

2007 - Menekşe ile Halil (Yusuf) (TV Dizisi)

2007 - Beyaz Melek (Musa) (Sinema Filmi)

2006 - Tramvay (Hamit) (Sinema Filmi)

2006 - Felek Ne Demek? (Muharrem) (TV Dizisi)

2005 - Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn Karısı ve Oğlu (Sadrettin) (TV Filmi)

2005 - Yolda / Rüzgar Geri Getirirse (Sinema Filmi)

2005 - Kin ve Gül (Kenan) (TV Filmi)

2005 - Ihlamurlar Altında (Nevzat) (TV Dizisi)

2005 - Aşka Sürgün (Resul Şahvar) (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Çiroz) (TV Dizisi)

2002 - Sır Çocukları (Velit) (Sinema Filmi)

2001 - Yeditepe İstanbul (Özberk) (TV Dizisi)

1995 - Radyo Madyo (TV Dizisi)