Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Ülkücü teşkilatında yer alıyordu. 20 Şubat 2015 tarihinde karşıt görüşleri olan öğrencilerin çıkardığı kavgada hayatını kaybeden Çakıroğlu hakkında "Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun doğum günü ne zaman, ne zaman doğdu? Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?" İşte detaylar...

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU'NUN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN, NE ZAMAN DOĞDU? FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Erdem'in tek çocuğu olan Çakıroğlu, 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Erdem'in Diyarbakır'a tayini çıkması üzerine çocukluğunun ve eğitim yıllarının ilk dönemlerini Diyarbakır'da geçirdi. CHP'li bir ailede yetişmişti ancak, kendisi Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiydi.