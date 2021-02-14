Fırın Ustası (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2021 Fırın Ustası (Cam) Maaşları, Fırın Ustası (Cam) İş İlanları

Fırın Ustası (Cam) görev tanımı nedir, Fırın Ustası (Cam) ne iş yapar, Fırın Ustası (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Fırın Ustası (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Fırın Ustası (Cam) Tanımı; Fırının çalışmasını, fırın kontrol sistemlerinin düzenini kontrol eden, fırında ortaya çıkan arızaları gideren ve fırının normal ve set edilen değerlere uygun olarak çalışmasını sağlayan kişidir.

Fırın Ustası (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2021 Fırın Ustası (Cam) Maaşları

Fırın Ustası (Cam) maaşı ortalama aylık 3450 - TL’dir. En düşük Fırın Ustası (Cam) maaşı 3100 -TL, En yüksek ise 3850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fırın Ustası (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Fırın Ustası (Cam) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Fırın Ustası (Cam) Ne İş Yapar?

a) İş programına göre fırın kontrol odasındaki bilgisayar vasıtasıyla set edilmiş değerler ile fırının (fırın cam, kenar sıcaklıkları, yakma havası basınçları, vb.) belirlenmiş alan ve noktalardaki fiili değerlerini kontrol etmek , farklarını saptamak,

b) Sürekli olarak fırını kontrol etmek , sorun varsa çözümlenmesi için amirine bildirmek,

c) Harman dökülen yerden itibaren cam örtüsünü izlemek, fırın seviyesini kontrol etmek,

d) Fırın duvarlarının refraktör yapısını dökülme ve kopma yönünden kontrol etmek,

e) Su sisteminin basıncını, dolaşımını, fırın içi camın hareketini, gaz ve hava geçen bölgeleri, valfleri, fırın zemin katında fırın fanlarını kontrol edip bilgileri kontrol kayıtlarına geçirmek,

f) Harman dairesini, fırın bacasını, fırın duvarlarını kontrol etmek, dökülme, kırılma vb. arızaları fırın ekibi ile birlikte tamir edilmesini sağlamak,

g) Fırın kumanda odasından başlayarak, soğutma fanlarını, su havuz ve su pompasını, fırın rejenaratör taban kontrolünü, enversiyon damperleri vb. kontrol edilmesi gereken sistemlerin çalışmasını , olması gereken ölçü ve standartta olup olmadıklarını incelemek ve kontrol etmek,

h) Fırın kontrol panosu ve fırın içi gözlenerek fırın ve yakma sistemlerinin çalışmasını kontrol etmek,

i) Periyodik olarak fırının ve diğer destek sistemlerinin temizlik ve bakımını yapmak, alınması gereken örnekleri almak,

j) Fırından optik panometre ve sıcaklık ölçümü yapmak,

k) Fırının bakım,onarım, temizlik, değiştirme, vb. operasyonlarda fırın ekibinin üyesi olarak çalışmak,

l) Fırının Standarda uygun çalışmalarını engelleyen etkenleri saptamak ve ortadan kaldırmak için yapılması gerekenleri belirlemek,

m) Çevre ve çalışılan alanların temizliğini yapmak,

Fırın Ustası (Cam) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Fırın Ustası (Cam) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fırın Ustası (Cam) mesleğinin meslek kodu 8181.30 olarak belirlenmiştir

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