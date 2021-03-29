Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ticari bir fırın, lokanta veya pastanelerde gerekli işlerin hepsini veya bir kısmını yaparak ekmek, kek, pasta veya börek gibi fırında pişirilen yiyecek maddeleri imal eden kişidir.

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller Maaşı Ne Kadar? 2021 Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller Maaşları

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller maaşı ortalama aylık 3.900 - TL’dir. En düşük maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İşkur iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller İş İlanları İçin Tıklayın

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller Ne İş Yapar?

Fırıncı (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen miktardaki yiyecek maddesine yetecek kadar un, şeker, yumurta, süt, yağ ve su gibi malzemeyi hesaplayarak, bunları tartıp ve bir karıştırıcıya koyarak belirli bir süre karıştırmak,

b) Hamura şekil vererek pişirme işleminden önce yapılması gerekli diğer işleri yapmak,

c) Uzun saplı ağaç kürekler kullanarak hamur tepsisini fırına yerleştirmek,

d) Termostatları veya rutubet tesisatını ayarlamak suretiyle fırın hararetini kontrol etmek,

e) Fırında kalma müddetine dikkat ederek veya fırındaki maddenin görünüşüne bakarak pişme işlemini gözlemek,

f) Fırınlanmış maddeleri fırından çıkararak soğutma raflarına koymak,

g) Maddelerin üzerini süsleyecek kristal şeker, krema ve diğer malzemeyi karıştırarak hazırlamak ve tatbik etmek,

h) Maliyet fiyatlarını hesaplamak ve malzeme siparişi vermek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller Meslek Ana Grubu:

Meslek Ana Grubu, Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Alt Ana Grubudur.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller mesleğinin meslek kodu 7512.04 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller maaşlarına ek sizlerde Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.