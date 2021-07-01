Bu hafta vizyona girecek filmler 2021 , Temmuz 2021 vizyon takvimiKazara Aşk dizisi konusu nedir? Kazara Aşk oyuncu kadrosunda kimler var?Cengiz Ünder Marsilya yolunda | Anlaşma tamamSinemalar ne zaman açılacak, açıldı mı? İstanbul sinemalar açık mı? 1 Temmuz'da açılacak mı?1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı kutlama mesajları 2021 | Kabotaj bayramı nedir?Haiti'de can pazarı! Silahlı saldırı düzenlendi, 15 kişi hayatını kaybettiLerzan Mutlu çileden çıktı! Peş peşe paylaşım yaparak İrem Derici'ye isyan etti!SON DAKİKA! AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Hayvan Hakları yasası açıklaması: Temel noktası cana zarar verme!Ezgjan Alioski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?VBT Yazılım halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? VBT Yazılım halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Fırında istediği ürün kalmayınca, çalışana satırla saldırdı!

Fırında istediği ürün kalmayınca, çalışana satırla saldırdı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir müşteri fırında istediği böreğin kalmadığını öğrenince, önce hakaretler etti ardından evine gidip aldığı satırla çalışalara da dahil olmak üzere sağa sola saldırdı. Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırında istediği ürün kalmayınca, çalışana satırla saldırdı!

İzmir Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi'nde bulunan bir fırında korku dolu anlar yaşandı. Sabah saatlerinde fırına gelen ve daimi müşteri olduğu öğrenilen şahıs, iş yeri çalışanından börek istedi, böreğin kalmadığını söyleyen çalışan Özge G.'ye (20) , malum şahıs tarafından hakaretlere maruz kaldı. Çalışanlara bağırıp fırına korku anları yaşatan şahıs hızla fırından ayrıldı.

Çok geçmeden tekrar fırına gelen saldırgan, belinden çıkardığı satır ile Özge G.'ye tehditler savurup elindeki satırla önünde duran masaya ve masanın üzerindeki eşyalara zarar verdi.

O esnada içeride bulunan müşteriler can havliyle iş yerinden dışarı çıkarken, fırın çalışanı genç kadın korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan satırlı saldırı fırın içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.

Fırında istediği ürün kalmayınca, çalışana satırla saldırdı!

“DEVAMLI GELEN MÜŞTERİMİZ”

Saldırganın devamlı müşterileri olduğunu ve istediği börek kalmayınca korkunç olayı gerçekleştirdiğini söyleyen iş yeri sahibi Özgür Kaçmaz, “Gelen kişi börek istiyor. Çalışan arkadaşımızda börek olmadığını söyleyince müşterilerin içerisinde bağırmaya başlıyor. Arkadaşım da şahıs bağırmaya başlayınca onu dükkandan dışarı çıkarıyor ve bir şey vermiyor. Evi yakında olduğu için evden bıçağı alıp geliyor ve saldırıyor. Zorla birkaç parça ürün alıyor ve kaçıyor. Devamlı gelen müşterimiz, kendisini tanıyoruz. Herhalde rahatsız olduğu için böyle yapıyor” dedi.

İş yeri çalışanı Özge G.'nin saldırgandan şikayetçi olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT