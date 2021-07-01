Fırında istediği ürün kalmayınca, çalışana satırla saldırdı!

İzmir Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi'nde bulunan bir fırında korku dolu anlar yaşandı. Sabah saatlerinde fırına gelen ve daimi müşteri olduğu öğrenilen şahıs, iş yeri çalışanından börek istedi, böreğin kalmadığını söyleyen çalışan Özge G.'ye (20) , malum şahıs tarafından hakaretlere maruz kaldı. Çalışanlara bağırıp fırına korku anları yaşatan şahıs hızla fırından ayrıldı.

Çok geçmeden tekrar fırına gelen saldırgan, belinden çıkardığı satır ile Özge G.'ye tehditler savurup elindeki satırla önünde duran masaya ve masanın üzerindeki eşyalara zarar verdi.

O esnada içeride bulunan müşteriler can havliyle iş yerinden dışarı çıkarken, fırın çalışanı genç kadın korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan satırlı saldırı fırın içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.

“DEVAMLI GELEN MÜŞTERİMİZ”

Saldırganın devamlı müşterileri olduğunu ve istediği börek kalmayınca korkunç olayı gerçekleştirdiğini söyleyen iş yeri sahibi Özgür Kaçmaz, “Gelen kişi börek istiyor. Çalışan arkadaşımızda börek olmadığını söyleyince müşterilerin içerisinde bağırmaya başlıyor. Arkadaşım da şahıs bağırmaya başlayınca onu dükkandan dışarı çıkarıyor ve bir şey vermiyor. Evi yakında olduğu için evden bıçağı alıp geliyor ve saldırıyor. Zorla birkaç parça ürün alıyor ve kaçıyor. Devamlı gelen müşterimiz, kendisini tanıyoruz. Herhalde rahatsız olduğu için böyle yapıyor” dedi.

İş yeri çalışanı Özge G.'nin saldırgandan şikayetçi olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.