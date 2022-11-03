Firkat isminin anlamı nedir, Firkat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Firkat isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Firkat ismi ne demek, Firkat ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Firkat isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Firkat İsminin anlamı nedir? TDK Firkat anlamı:

Firkat ismi Türk Dil Kurumunda Ayrılık, dostlardan ve sevgiliden ayrılma anlamında tanımlanmaktadır.

Firkat İsmi Kuranda geçiyor mu?

Fikrat ismi Kuran’da Tevbe suresi 122. ayette geçer.

Kur’an’daki anlamı: Fırka, topluluk.

Firkat isminin kökeni:

Firkat ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 243 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Firkat isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Firkat isminin rengi:

Mor

Firkat ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Firkat isminin Harf Analizi Nedir ?

Firkat ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

Firkat isminin Numerolojisi Kaçtır?

Firkat ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F : 7

İ : 12

R : 21

K : 14

A : 1

T : 24

= 79 – Firkat İsminin Numeroloji Toplamı 79’dir.

Firkat isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Firkat ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Firkat isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6 İ: 9 R: 9 K: 2 A: 1 T: 2 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Firkat isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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