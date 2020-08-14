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Fırkateyn nedir? TDK fırkateyn ne demek?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis gemisi ile yaptığı sismik araştırmalar, Yunanistan ve Fransa ile diplomatik gerilimlerin doğmasına neden oldu. Doğu Akdeniz geriliminde en çok kullanılan kelimelerden birisi olan "fırkateyn" vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Fırkateyn nedir? TDK fırkateyn ne demek? Detaylar haberimizde...

Fırkateyn nedir? TDK fırkateyn ne demek?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa ile yaşadığı gerilim, siyasetin ve diplomasinin birinci gündem maddesi haline geldi. Oruç Reis gemisi ile yapılan sismik araştırmalara tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklaması sonrası Perşembe sabahı "Lafayette" adlı Fransız fırkateyni iki Rafale savaş uçağı eşliğinde Doğu Akdeniz'e gönderildi. Bununla birlikte Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylar hakkında yapılan haberlerde en çok kullanılan kelimelerden birisi "fırkateyn" oldu. Peki, Fırkateyn nedir? TDK fırkateyn ne demek? Detaylar haberimizde...

Fırkateyn nedir? TDK fırkateyn ne demek?

FIRKATEYN NEDİR?

Fırkateyn, büyük gemileri destekleyen, nispeten küçük; çeşitli tonajlarda olmakla birlikte genelde 2000 - 4000 tonluk modern savaş gemisidir. Günümüz Batı donanmalarındaki destroyere tekabül eder. Hafif yapılı, hızlı, orta derecede silahlı ve tek başına uzun menzillerde devriye, akın ve irtibat görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Nispeten küçük ve hızlı olması sebebiyle, savaşlarda büyük gemilere destek verme veya kısa süreli savaşlara katılma hizmetinde bulunur.

FIRKATEYN SÖZCÜK KÖKENİ VE TARİHÇESİ

 

Fırkateyn; İngilizce "Frigate" sözcüğünden gelme olduğu söylenmekteyse de, Arapça'dan gelme bir sözcük olması ihtimali daha kuvvetlidir. Eğer sözcük arapça ise, Fırka Arapça parça, kısım, bölüm, ve eyn eki ise çiftlik bildirir. Bu durumda "iki parçalı" gibi bir anlama gelir. Aradaki "t" harfi kaynaştırma harfidir.

İlk fırkateynler; 18. yüzyılda, ahşap, üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi şeklinde üretilmişlerdi. Hafif silahlarla donatılmışlardı. 19. yüzyıl ortalarından itibaren buhar makinesinin keşfiyle, buharlı gemi olarak üretildiler. Ayrıca 1995 yılında ilk Stealth fırkateyn denize indirilmiştir.

Fırkateyn nedir? TDK fırkateyn ne demek?

FIRKATEYN TDK KELİME ANLAMI

Fırkateyn kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK)'nda bulunan kelime anlamı ise şöyle:

Üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi.



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