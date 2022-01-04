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  3. Firmalar ürün vermeyince tekel bayiler kepenk indirdi! "Ya zamlar açıklansın yada ürün versinler"

Firmalar ürün vermeyince tekel bayiler kepenk indirdi! "Ya zamlar açıklansın yada ürün versinler"

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın firmaların ürün vermediklerini açıklamasının ardından tekel bayiler kepenk indirdi.

Firmalar ürün vermeyince tekel bayiler kepenk indirdi! "Ya zamlar açıklansın yada ürün versinler"

Yeni yılda ürün fiyatlarına  ÖTV üzerinden zam yapmayı beklen firmalar tekel bayilerine ürün vermemeye başladı. Zincir marketler ise fahiş fiyatlardan ürün satmaya devam ederken bu durum tekel bayi işleten esnafların tepkisini neden oldu. Birçok firma esnafların telefonlarına dahi çıkmayınca esnaflar, tepki amaçlı kepenk indirdi.

Bu konuya ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işyerini kapattığı fotoğrafı paylaşarak,"  Türkiye geneli dükkanları kapatıyoruz firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik % 40 zam yapmaları bizlerin ticaretini sekte vurmuştur ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın yada ürün versinler." ifadelerini kullandı. 

Firmalar ürün vermeyince tekel bayiler kepenk indirdi! Ya zamlar açıklansın yada ürün versinler

Aybaş yaptığı yeni paylaşımda şunları kaydetti:

"Müşteriler tepkimizi gayet haklı buluyor tüketiciler yanımızdadır .Bizim tepkimiz sürekli gelen zamlara ve belirsizliklere ve firmaların ürün vermemesinedir. Firmalar ürün mü veriyor da stok yapalım ama bazı tüketiciler 10 adet sigara isteyerek kendi stokunu meşru görmektedir."

 

Firmalar ürün vermeyince tekel bayiler kepenk indirdi! Ya zamlar açıklansın yada ürün versinler

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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