Fırsatçılar taşıma ücretlerine de el attı! Valilik kota belirledi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından vatandaşlar evlerinden taşınmak için telaşa girdi. Fırsatçılar ise bu durumu fırsat bilip depremzedelere zor anlar yaşattı. İstedikleri ücreti vermeyen depremzedelere eşyalarını bırakıp gideceklerini söyleyerek tehditlerde bulundular.

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Fırsatçılar taşıma ücretlerine de el attı! Valilik kota belirledi!

Kahramanmaraş'ta meydan gelen deprem sonrası evleri hasar gören vatandaşlar taşınma işlemlerine başladı. Yüksek katlı binalara çıkamayan ev sahipleri asansörlü nakliye sistemi ile eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Eşyalarını almak isteyen vatandaşlar ise nakliyecilerle bir türlü anlaşamıyor. Vatandaşlar ise fırsatçılık yapan nakliyecilerden şikayetçi oldu. Gaziantep Valiliği olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Fırsatçılar taşıma ücretlerine de el attı! Valilik kota belirledi!

"YERE BIRAKIR GİDERİM DİYOR"

Nurdağı'nda yaşayan ve depremde hasar gören evinden eşyalarını almak isteyen Özkan, “İlk deprem olduğunda ayaklandık, durmasını bekledik. Durmadı. İndik aşağıya, ikinci depremde bir bina gitti. Duvarlar bozuk kolonlar sağlam. Bizim ilk gün altınımız, paramız her şeyimiz içerideydi. Köye gitmeyi düşünüyoruz. Burada bakalım ne olacak, arsamız var, dükkanımız var. Bir yerde bir şeyler yapıp kalacağız mecbur. Ya da başka bir şehre gideceksin. Ev bulamıyorsun. Antep'te 5-6 bin diyorlar. Mersin'i aradık aynısı. 9 bin lira isteyen kaba eşya indiririm diyor. Yere bırakır giderim diyor, arabasına bile koymuyor. Belli ki fırsatçılık var. 1 hafta sonra bana kendi yalvarır." belirtti.

Fırsatçılar taşıma ücretlerine de el attı! Valilik kota belirledi!

NAKLİYECİ,"YÜZDE 100 FİYAT ARTIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fiyat eleştirileri hakkında nakliyeci Abdurrahman Şahin de, “Daha önce 4 bin liraya taşıdığımız eşyayı şu an 5 bin liraya taşıyoruz. Her şey para değil ama yukarılar hep çatlak patlak olduğundan dolayı çıkan adam 100-200 fazla alıyorsa, onu da göz önüne almak lazım. Yüzde 100 fiyat artışı gibi bir şey söz konusu değil. Amacımız milleti mağdur etmemek." ifade etti.

Fırsatçılar taşıma ücretlerine de el attı! Valilik kota belirledi!

"MİSLİYLE GERİ ALINACAK"

Nakliyecilikte yaşanan fiyat artışından sonra Gaziantep Valiliği olaya el attı. Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 Bin TL’dir. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, Ev taşıma asansör bedeli Bin TL olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır." açıklamalarında bulundu.

Fırsatçılar taşıma ücretlerine de el attı! Valilik kota belirledi!

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