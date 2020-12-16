Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında goller peş peşe geldi.

Adana Demirspor 47. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un oyuncusu Victor Hugo 54. dakikada attığı golle arayı kapattı. 79. dakikada Adana Demirspor, Mehmet Akyüz ile bir kez daha öne geçti. 90+3'te Victor Hugo yeniden gol atarak arayı kapattı.

Trabzonspor, 90+8. dakikada Baker'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatma devreleri de 2-2 sona erdi ve karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi.

Adana Demirspor, 90 dakikası ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta Trabzonspor'a penaltılarda 4-3'lük üstünlük kurdu ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

22. dakikada Adana Demirspor, maçtaki ilk tehlikeyi yarattı. Sol kanattan içeri doğru topla kat eden Kosecki'nin sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşu Erce Kardeşler çıkardı. Sonrasında Trabzonspor savunması, topu kornere yolladı.

İki takımın da fırsat bulmakta zorlandıkları ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı öncesi Trabzonspor'da Stiven Plaza ve Bilal Başaçıkoğlu'nun yerine Safa Kınalı ile Kerem Baykuş girdiler.

Adana Demirspor'da Alaattin Hamza Ok ve Sedat Şahintürk çıkarlarken yerlerine Yunus Akgün ve Hasan Kılıç girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

GOL | 47. dakikada Adana Demirspor, Yunus Akgün'ün golüyle üstünlüğü yakaladı. Kosecki'nin içeri çevirdiği topta altı pasta vuruşunu yapan Yunus Akgün, takımını öne geçirdi: 0-1.

GOL | 55. dakikada Trabzonspor, eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Baker'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Vitor Hugo, eşitliği getirdi: 1-1.

66. dakikada Trabzonspor, etkili geldi. Edgar Ie'nin rakiplerinden sıyrılarak hücuma taşıdığı topta ceza sahasına girerken arka direğe ortasyını yaptı. Kerem Baykuş'ın indirdiği topta Adana Demirspor savunması araya girdi.

68. dakikada Adana Demirspor, Pa Dibba ile tehlike yarattı. Savunma arkasına atılan topta Pa Dibba, ceza sahasına girip sol çaprazdan vuruşunu yaparken topu Erce Kardeşler çıkardı.

GOL | 79. dakikada Adana Demirspor'da Pa Dibba'nın ortasında Semih'in vuruşu, savunmadan döndü. Sonrasında Semih, topu ortaya çevirirken Mehmet Akyüz, takımını yeniden öne geçirdi.

83. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

GOL | 90+3. dakikada Baker'ın kullandığı serbest vuruşta bir kez daha Vitor Hugo, sahneye çıktı. Yine kafa vuruşunu yapan Hugo, takımına bir kez daha eşitliği getirdi: 2-2.

PENALTI | 90+7. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Sarı, Chedjou'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve ev sahibi ekip penaltı kazandı.

KIRMIZI KART | Adana Demirspor'da Rassoul, hakeme itirazları sonucunda üst üste iki sarı kart görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

PENALTI KAÇTI | Trabzonspor'da 90+9. dakikada penaltıyı kullanan Baker'ın vuruşunu kaleci Vedat çıkardı.

Karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve uzatmalara gidildi.

Uzatmalarda ilk devre başladı.

99. dakikada Trabzonspor, Yusuf Sarı ile gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla içeri doğru kat edip önünü boşaltan Yusuf Sarı'nın şutu, kaleci Vedat'ta kaldı.

101. dakikada Serkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada bomboş pozisyonda Kerem Baykuş'un kafa vuruşu yandan auta gitti.

İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı.

Uzatmalarda ikinci devre başladı.

113. dakikada Trabzonspor'da Gökhan İnler'den sıyrılan Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruş, az farkla direğin dibinden auta gitti.

120+2. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün'ün pasında Mehmet Akyüz, bomboş pozisyonda karşı karşıya topu dışarı vurdu.

Uzatmalarda eşitlik bozulmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.

1. PENALTILAR | Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, topu üstten dışarı attı: 0-0

1. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Hasan Kılıç, topu ağlara gönderdi: 0-1

2. PENALTILAR | Trabzonspor'da Vitor Hugo'nun penaltısını Vedat kurtardı: 0-1

2. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Mehmet Akyüz, topu ağlara gönderdi: 0-2

3. PENALTILAR | Trabzonspor'da Marlon, topu ağlara gönderdi: 1-2

3. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Pa Dibba'nın vuruşu direkten döndü: 1-2

4. PENALTILAR | Trabzonspor'da Flavio, topu ağlara gönderdi: 2-2

4. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Gökhan İnler, topu ağlara gönderdi: 2-3

5. PENALTILAR | Trabzonspor'da Baker, topu ağlara gönderdi: 3-3

5. PENALTILAR | Adana Demirspor'da Tayyip Talha, topu ağlara gönderdi: 3-4

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan oyuncularına da görev verdi.

Avcı, geçen hafta ligde 0-0 berabere kaldıkları Hes Kablo Kayserispor maçı 11'ine göre 5 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, Uğurcan Çakır, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yerine ilk 11'de Erce Kardeşler, Kamil Ahmet, Faruk Can Genç, Flavio ve Plaza’ya görev verdi.

Karadeniz ekibinde Uğurcan, Ekuban, Afobe, Djaniny, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Campi olmak üzere 7 oyuncu kadroda yer almadı.

STİVEN PLAZA VE FARUK CAN İLK KEZ

Trabzonspor'da sezon başında takıma katılan ve şu ana kadar sadece iki maçta 6 dakika süre alan Stiven Plaza, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte ilk kez bordo-mavili formayla 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın altyapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de ilk kez bordo-mavililerde A takım ile resmi maç oynadı.

Trabzonspor'da yedek kulübesinde ise başka forvet oyuncusu yer almadı.

ABDULLAH AVCI, STOPER OYUNCULARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, stoper oyuncularını değiştirmedi.

Karadeniz ekibinin savunmasında Edgar Ie ile Vitor Hugo görev yaparken, Hüseyin Türkmen ile Majid Hosseini kulübede yer aldı.