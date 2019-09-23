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Fırtına 90+6'da yıkıldı!

Demir Grup Sivasspor kendi evinde Trabzonspor'u Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 90+6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Fırtına 90+6'da yıkıldı!

Maç, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanandı. Bordo Mavililerden Avdijaj 3. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, Sivasspor 41. dakikada Fernando ile bu gole karşılık verdi.

İkinci yarıda ise Trabzonspor, VAR incelemesinin ardından 77. dakikada penaltı kazandı fakat Alexander Sörloth penaltı atışından yararlanamadı.

90+6'da Uğur Çiftçi sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 2-1

Bu sonuçla Trabzonspor 6 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 8'e çıkardı.

Sivasspor Trabzonspor maç sonucu

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