Sivasspor Trabzonspor maç sonucu

Fırtına 90+6'da yıkıldı!
Demir Grup Sivasspor kendi evinde Trabzonspor'u Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 90+6'da bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Maç, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanandı. Bordo Mavililerden Avdijaj 3. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, Sivasspor 41. dakikada Fernando ile bu gole karşılık verdi.
İkinci yarıda ise Trabzonspor, VAR incelemesinin ardından 77. dakikada penaltı kazandı fakat Alexander Sörloth penaltı atışından yararlanamadı.
90+6'da Uğur Çiftçi sahneye çıktı ve skoru ilan etti: 2-1
Bu sonuçla Trabzonspor 6 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 8'e çıkardı.
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