Marmara'nın bir ölümü ile Kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor. Fırtına nedeniyle yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ.'nin yetkilileri, diğer güzergahların normal seyrettiğini açıkladı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA AÇIKLAMASI

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Marmara'da 23.02.2019 Cumartesi günü, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 24.02.2019 Pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor." denildi.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Ardahan, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da hissedilir derecede (5 ila 10 derece)azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) Kuzey Ege kıyılarında sağanak, Marmara’da kar şeklinde görülecek olan yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli’nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne’nin güney ilçeleri, doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in, Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor. İstanbul'daki yağışların ise Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa yakasının batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 cm kar örtüsü beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, buzlanma vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.